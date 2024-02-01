習近平：發展新質生產力　推進高質量發展

中共中央總書記習近平（來源：資料圖） 中評社北京2月1日電／據新華社報導，中共中央政治局1月31日下午就扎實推進高質量發展進行第十一次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，必須牢記高質量發展是新時代的硬道理，全面貫徹新發展理念，把加快建設現代化經濟體系、推進高水平科技自立自強、加快構建新發展格局、統籌推進深層次改革和高水平開放、統籌高質量發展和高水平安全等戰略任務落實到位，完善推動高質量發展的考核評價體系，為推動高質量發展打牢基礎。發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，必須繼續做好創新這篇大文章，推動新質生產力加快發展。



這次中央政治局集體學習，由中央政治局同志自學並交流工作體會，馬興瑞、何立峰、張國清、袁家軍同志結合分管領域和地方的工作作了發言，劉國中、陳敏爾同志提交了書面發言，大家進行了交流。



習近平在主持學習時發表了重要講話。他指出，新時代以來，黨中央作出一系列重大決策部署，推動高質量發展成為全黨全社會的共識和自覺行動，成為經濟社會發展的主旋律。近年來，我國科技創新成果豐碩，創新驅動發展成效日益顯現；城鄉區域發展協調性、平衡性明顯增強；改革開放全面深化，發展動力活力競相迸發；綠色低碳轉型成效顯著，發展方式轉變步伐加快，高質量發展取得明顯成效。同時，制約高質量發展因素還大量存在，要高度重視，切實解決。



習近平強調，高質量發展需要新的生產力理論來指導，而新質生產力已經在實踐中形成並展示出對高質量發展的強勁推動力、支撐力，需要我們從理論上進行總結、概括，用以指導新的發展實踐。概括地說，新質生產力是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特徵，符合新發展理念的先進生產力質態。它由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生，以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵，以全要素生產率大幅提升為核心標誌，特點是創新，關鍵在質優，本質是先進生產力。



習近平指出，科技創新能夠催生新產業、新模式、新動能，是發展新質生產力的核心要素。必須加強科技創新特別是原創性、顛覆性科技創新，加快實現高水平科技自立自強，打好關鍵核心技術攻堅戰，使原創性、顛覆性科技創新成果競相湧現，培育發展新質生產力的新動能。

