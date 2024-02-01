我國將建立養老護理員“八級工”序列

中評社北京2月1日電／據人民日報報導，記者從民政部2024年第一季度例行新聞發布會獲悉：近日，民政部等12部門制定出台了《關於加強養老服務人才隊伍建設的意見》（以下簡稱《意見》），以發展養老護理員等養老服務技能人才為重點，從拓寬人才來源渠道、提升人才素質能力、健全人才評價機制、重視人才使用管理、完善保障激勵措施等方面，進行全方位制度設計，為新時代新征程養老服務高質量發展提供有力人才支撐。



民政部養老服務司副司長李永新介紹，《意見》是我國首個關於養老服務人才隊伍建設的綜合性政策文件，首次提出以養老護理員為試點，完善養老服務技能人才職業技能等級制度，進一步明確了養老護理員等養老服務技能人才的技能等級、評價主體、評價管理、評價結果使用等關鍵性問題。



《意見》提出，在《養老護理員國家職業技能標準（2019年版）》設置的5個職業技能等級基礎上，支持具備條件的養老服務企業可結合實際在高級技師等級之上增設特級技師和首席技師，在初級工之下補設學徒工，形成由學徒工、初級工、中級工、高級工、技師、高級技師、特級技師、首席技師構成的新八級工職業技能等級（崗位）序列，進一步拓寬了養老護理員成長通道。職業技能等級證書由人力資源社會保障部統一制定編碼規則和證書樣式，在全國範圍內查詢驗證。



《意見》明確提出發揮院校培養人才主渠道作用，支持引導更多職業院校（含技工院校）和普通本科高校養老服務相關專業畢業生從事養老服務工作；明確提出加強養老服務與家政服務、物業服務等關聯領域的合作，引導相關人才轉型從事養老護理相關工作；支持養老服務機構依規引進醫務人員，積極吸納退休的醫生、護士到養老服務機構內設的醫療機構執業或提供技術指導、技能培訓；鼓勵低齡健康老年人積極參與志願服務。



（來源：人民日報）