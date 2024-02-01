如何加力提效用好1萬億元國債

中評社北京2月1日電／據人民日報報導，2023年第四季度，中央財政增發1萬億元國債，於兩年內分批安排使用，支持災後恢復重建和提升防災減災救災能力。1萬億元國債資金覆蓋哪些領域？如何強化資金監管、提高政府投資效益？



“本次增發國債將採取公開發行方式發行，和已經確定的年度國債發行進行統籌安排。”財政部相關負責人說，增發的1萬億元國債資金全部通過轉移支付安排給地方使用，還本付息由中央承擔。



2023年12月，財政部分兩批共下發8025億元增發國債資金預算，主要用於支持京津冀等12個省市災後恢復重建項目；支持1336個縣新建、改造提升高標準農田以及修復災毀農田共5400萬畝；支持30個省份45個氣象基礎設施項目建設；支持海河、松花江流域等北方地區為重點的骨幹防洪治理工程等。



“在項目選擇上優先支持‘十四五’規劃、國務院以及國務院有關部門批覆的重點專項規劃和區域規劃，以及地方重點規劃中明確的項目。”國家發展改革委固定資產投資司司長羅國三表示，要嚴格落實“資金和要素跟著項目走”的原則，資金需求與建設進度要相匹配，防止資金閑置、沉澱，確保資金撥付到位後能夠盡快投入使用。



加強國債資金監管，對於保障資金的使用效益至關重要。財政部預算司司長王建凡表示，財政系統將充分利用預算管理一體化等系統，對增發國債資金的分配下達、撥付、使用等各個環節實施全流程跟蹤監控。“對虛報冒領、騙取套取財政資金，違規搞樓堂館所、形象工程和政績工程建設以及新增地方政府隱性債務等行為，從嚴從重查處問責。”王建凡說。



發揮好政府投資的帶動放大效應，有利於穩預期、穩增長、穩就業。“增發1萬元國債資金全部投入使用以後，將積極帶動國內需求，鞏固和增強經濟回升向好態勢。”財政部相關負責人說。



國家發展改革委有關負責人表示，下一步將會同有關部門督促各地高質量推進項目建設，加快資金撥付使用，盡快形成實物工作量。加強項目監管，著力把項目建設成為民心工程、優質工程、廉潔工程，充分發揮對災後恢復重建和提升防災減災救災能力的積極作用。



（來源：人民日報）