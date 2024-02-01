【
大
中
小
】 【
打 印
】
中國已成為全球數字經濟發展最快的國家之一
http://www.CRNTT.com
2024-02-01 15:13:00
中評社北京2月1日電／據新華社報導，2月1日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹2023年全年財政收支情況。財政部資產管理司司長侯俊明表示，近年來，中國已成為全球數字經濟發展最快的國家之一。截至2022年底，我國數字經濟規模已達到50.2萬億元，占GDP比重41.5%。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
貝寧官員：中國醫療隊惠及廣大貝寧民眾
(2024-02-01 11:45:41)
慶祝中法建交60周年暨音樂會在巴黎成功舉辦
(2024-02-01 11:02:37)
中國援建柬埔寨桔井大學二期項目開工
(2024-02-01 10:57:21)
潘兆民：美處理紅海有求於中國 涉拜登連任
(2024-02-01 00:15:05)
中國空軍八一飛行表演隊飛抵沙特阿拉伯利雅得
(2024-01-31 13:28:40)
中國維和官兵積極開展演練完成多項任務
(2024-01-31 13:27:11)
兩岸關係的現狀與未來
(2024-01-31 11:28:14)
金融可從關鍵方面支持中國式現代化
(2024-01-31 08:39:39)
中國經濟的看點和新的增長點
(2024-01-31 08:27:28)
中國空軍雷達某旅開展遠程機動訓練
(2024-01-30 14:19:54)