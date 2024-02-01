中評社北京2月1日電／據新華社報導，2月1日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹2023年全年財政收支情況。財政部資產管理司司長侯俊明表示，近年來，中國已成為全球數字經濟發展最快的國家之一。截至2022年底，我國數字經濟規模已達到50.2萬億元，占GDP比重41.5%。