電子簽名：移動應用全鏈條治理中的重要一環

中評社北京2月1日電／據人民郵電報報導，電子簽名是數據電文中以電子形式所含、所附用於識別簽名人身份並表明簽名人認可其中內容的數據。自2005年《電子簽名法》實施以來，因其具有防篡改、可追溯、可信任的特點，電子簽名廣泛應用於網絡身份認證、交易簽約、證據固定、責任溯源等場景，是移動應用（APP）全鏈條治理中的重要一環。



APP全鏈條治理面臨新挑戰



隨著移動互聯網的快速發展，APP從最早的單機軟件演變成現在的實時聯網軟件。此外，隨著定位系統、陀螺儀、傳感器、攝像頭、麥克風、指紋或面部識別等硬件設施在終端上的不斷集成，APP在功能和用戶體驗方面發生了翻天覆地的變化。



隨之而來的各種違規收集個人信息、彈窗廣告關不掉、個人隱私洩露等侵害用戶權益的問題時有發生。為此，工業和信息化部從2019年至今，針對APP產業鏈全主體，開展了一系列侵害用戶權益的專項整治工作，取得了積極成效。但APP產業相關問題責任認定難以及相關主體管理水平參差不齊，導致APP治理面臨新的挑戰。



APP產業鏈條主體多，責任溯源面臨新挑戰。APP產業鏈包含了SDK開發者、APP開發者、第三方檢測機構、應用商店和終端廠商等多方主體，在APP使用和管理過程中還存在部分主體權責不明的問題。一是在APP處理（如收集、提供、使用等）個人信息時，SDK開發者和APP開發者之間存在使用上的權責不明。用戶在使用SDK和APP之前，雖然需要接受相關隱私政策和用戶協議，但這些格式條款合同往往都是“一攬子”要求同意，不同意就不讓用，目的是規避SDK和APP自身的責任。當APP出現違規處理個人信息的情況時，很難界定雙方的責任和義務。



二是在APP管理過程中，第三方檢測機構、應用商店和終端廠商存在管理上的權責不明。APP從開發完成到安裝到用戶的智能終端，需要經過第三方檢測機構的安全檢測、應用商店的合規審核和終端廠商的安裝驗證等多重管控。特別是在安卓這類開放的生態中，安全檢測、合規審核和安裝驗證可能由不同的主體來實施，但各方並沒有明確劃分相關管理責任。APP出現安全、合規等問題時，各方責任糾纏不清。

