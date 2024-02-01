2月起，這些新規將要施行

中評社北京2月1日電／據新華網報導，明確涉彩禮糾紛案件的審理裁判規則，加強和規範鐵路旅客運輸安全檢查工作，17條舉措支持住房租賃市場發展……2月起施行的這些新規，涉及法律、金融、醫衛等領域，進一步護航美好新生活。



明確涉彩禮糾紛案件的審理裁判規則



《最高人民法院關於審理涉彩禮糾紛案件適用法律若干問題的規定》自2月1日起施行。



近年來，各地涉彩禮糾紛案件數量呈上升趨勢。對此，最高法出台的這部規定，針對司法實踐中存在的彩禮認定範圍、彩禮返還原則、訴訟主體資格等重點難點問題予以規範。基於彩禮的目的性贈與特徵，綜合考慮共同生活、孕育情況、雙方過錯等因素，完善相關裁判規則。



同時，規定明確：一方以彩禮為名借婚姻索取財物，另一方要求返還的，人民法院應予支持。這一規定旗幟鮮明地反對借婚姻索取財物，引導群眾理性看待婚姻和彩禮的關係，樹立健康、節儉、文明的婚嫁理念。



加強和規範鐵路旅客運輸安全檢查工作



《鐵路旅客運輸安全檢查管理辦法》自2月1日起施行，將進一步保障鐵路旅客運輸安全和人身財產安全，加強和規範鐵路旅客運輸安全檢查工作。



例如，辦法規定，鐵路運輸企業應當為老幼病殘孕旅客提供安全檢查優先服務；應當根據實際及時調整車站安全檢查通道的開放數量，確保旅客進站暢通；隨視力殘疾旅客進站乘車的導盲犬應當接受安全檢查等。

