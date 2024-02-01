韓國瑜當選感言全文：要為台灣老百姓謀福利

國民黨韓國瑜到議場前對媒體發表當選“立法院長”感言。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月1日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”韓國瑜今日下午在“立法院長”選舉中脫穎而出，成功當選，這也是國民黨暌違8年再度奪回“立法院長”寶座。韓國瑜當選後表示，廣大的人民期待有一個煥然一新、改革風貌，實質上扎扎實實創造老百姓幸福的“立法院”，這是他肩上的責任，要為台灣老百姓謀福利。



第十一屆“立法委員”今日報到就職並選舉“立法院”正副院長，經過兩輪投票，國民黨韓國瑜以54票勝過民進黨游錫堃，成功當選“立法院長”。



國民黨此次取得52席“立委”，加上無黨籍友軍高金素梅、陳超明，泛藍共有54席，其餘民進黨51席、台灣民眾黨8席。



第一輪投票三黨院長參選人包括韓國瑜、游錫堃、民眾黨黃珊珊無人過半，所以進入第二輪。由前兩高票韓國瑜、游錫堃競選，第二輪投票不必過半，只要多數即可勝出，最後韓國瑜以54票勝過游錫堃的51票，當選“立法院長”。



韓國瑜隨後到議場前對媒體發表當選感言。



韓國瑜當選感言全文：



謝謝國民黨“立委”們大力支持，讓韓國瑜以54票當選“立法院長”，在這裡我要對所有國民黨“立委”，以及兩位無黨籍“立法委員”致上最高的謝意。國瑜深知肩膀上責任重大，廣大的人民期待有一個煥然一新、改革風貌，實質上扎扎實實創造老百姓幸福的“立法院”，這是我肩膀上的責任，我知道我們整個團隊，一定要努力做下去。



在這裡我特別要向“立法院”前院長游錫堃致上最高的謝意，過去四年他在“立法院長”工作，可以說認真付出。過去的42年，游錫堃院長對台灣民主的貢獻，一步一腳印，大家有目共睹。