基金開年表現分化　首尾業績相差37%

中評社北京2月1日電／據證券時報報導，2024年1月收官，A股開年延續弱市震蕩格局，滬深300指數下跌6.29%，高股息、中字頭等防禦性資產漲幅居前，而偏成長的半導體、新能源等板塊跌幅靠後。由於市場分化明顯，投資A股的基金業績也大幅分化，首尾業績相差高達37個百分點。被動投資再勝一籌，匯添富中證能源ETF（交易型開放式指數基金）領漲，年內漲幅超8%，國企主題、紅利主題、銀行主題等年內均實現正收益。成長賽道主題基金業績承壓，如重倉半導體、新能源、人工智能等基金開年業績跌幅超20%。



多位基金經理表示，持有確定性較高標的獲取穩定收益或是新形成的重要投資方式，而防禦類資產或仍是當下資金追捧的對象。



能源ETF一騎絕塵



近期，上證指數6連陰，A股開年表現不佳，拖累基金業績表現。偏股混合型基金指數年內跌幅超12%，接近去年全年表現。申萬行業中，僅煤炭和銀行兩大行業出現上漲，公用事業、石油石化等表現居前，因此重倉煤炭、石油、銀行等高股息防禦性資產的基金業績表現領先。



具體來看，A股基金中，受益於石油、煤炭板塊的上漲，匯添富中證能源ETF年內漲幅超8%，是漲幅最多的基金。對於近期頗受市場關注的能源板塊，匯添富中證能源ETF基金經理董瑾認為，能源表現亮眼一方面源於其紅利屬性。能源是傳統的高股息板塊，成份股大部分是長期穩定分紅的央企和國企。截至2023年底，該基金跟蹤的中證800能源指數近12個月股息率高達6.8%，甚至高於部分主流紅利指數。另一方面還源於其上游資源品的屬性。



此外，國泰富時中國國企開放共贏ETF、永贏股息優選A、平安富時中國國企開放共贏ETF等年內漲幅均超7%。



指數型基金表現再次領先於主動權益基金，能源類、央國企、銀行、紅利等行業或主題ETF表現居前。

