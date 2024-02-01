完善金融基礎設施體系建設

中評社北京2月1日電／據經濟日報報導，在日前召開的省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上，習近平總書記強調，必須加快構建中國特色現代金融體系，其中，要建立自主可控安全高效的金融基礎設施體系。



去年10月召開的中央金融工作會議提出“加快建設金融強國”的目標，在這個過程中，金融基礎設施扮演著什麼角色？我國金融基礎設施體系存在哪些不足？該如何實現“自主可控安全高效”？記者就此採訪了多位專家學者。



體系運行整體穩健



金融基礎設施是金融資源交易運行的“道路橋梁”，在金融市場運行中居於樞紐地位，是金融市場穩健高效運行的基礎性保障，是實施宏觀審慎管理和強化風險防控的重要抓手。1月26日，中國人民銀行召開黨委擴大會議，傳達學習習近平總書記在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上的重要講話精神。會議強調，加強金融基礎設施統籌監管與建設規劃，打造自主可控安全高效的金融基礎設施體系。在業內人士看來，目前，我國的金融基礎設施體系建設受到了前所未有的高度重視。



所謂金融基礎設施，是指為各類金融活動提供基礎性公共服務的系統及制度安排。目前，我國已逐步形成了為貨幣、證券、基金、期貨、外匯等金融市場交易活動提供支持的基礎設施體系，功能比較齊全、運行整體穩健。



2020年3月，中國人民銀行等六部門聯合印發《統籌監管金融基礎設施工作方案》，對我國金融基礎設施範圍進行了界定。我國金融基礎設施主要包括金融資產登記托管系統、清算結算系統（包括開展集中清算業務的中央對手方）、交易設施、交易報告庫、重要支付系統、基礎征信系統六類設施及其運營機構。



清華大學五道口金融學院副院長田軒表示，金融基礎設施是金融市場健康運行的基礎，目前國際上主要發達經濟體已具備先進、高效的金融基礎硬件設施，為金融市場發展提供了重要支撐。金融基礎設施是否自主可控關係到國家經濟發展穩定性、運營和資本效率、風險防控、國家安全等諸多重大問題。建設金融強國，構建中國特色現代金融體系，需要加快建立自主可控的金融基礎設施體