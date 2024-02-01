稅惠紅利增強企業創新動能

中評社北京2月1日電／據經濟日報報導，國家稅務總局近期公布的數據顯示，從2023年企業所得稅預繳申報情況看，企業累計享受研發費用加計扣除金額1.85萬億元，同比增長13.6%，其中製造業企業享受加計扣除金額1.1萬億元，占比近六成。稅收大數據顯示，享受研發費用加計扣除優惠政策企業的利潤率為7.4%，高出全部企業平均水平。



“2023年，國家激勵企業加大研發投入的稅收優惠政策不斷‘加碼’，政策落實更加精準，政策效應逐步顯現，真金白銀的減稅降費紅利，有效增強了企業研發投入的信心和底氣，為企業創新發展注入更大動能。”國家稅務總局新聞發言人、辦公廳主任黃運表示。



據瞭解，2023年3月，我國將符合條件的企業研發費用加計扣除比例由75%提高至100%，並明確作為一項制度性安排長期實施。在此基礎上，進一步聚焦集成電路和工業母機行業高質量發展，對上述兩個行業符合條件企業的研發費用加計扣除比例再提高至120%。同時，按照國務院部署，國家稅務總局會同財政部在原有10月份企業所得稅預繳申報和年度匯算兩個時段享受研發費用加計扣除政策的基礎上，新增7月預繳申報期作為政策享受時點，引導企業更早更及時地享受政策紅利。



為幫助創新企業及時享受政策，稅務部門利用稅收大數據，分時點、有側重地開展政策精準推送，多措並舉實現“政策找人”。在山西，銀聖科技有限公司多年來不斷加大研發投入，全力攻克技術難關，實現了從一個生產初級氧化鎂產品的小工廠到國家級專精特新“小巨人”企業的轉變。該公司財務人員表示，2023年前三季度，僅研發費用加計扣除一項，公司就享受了500餘萬元的稅收優惠，有效助力企業開展後續項目研發。



雲南無敵制藥有限公司2023年度享受研發費用加計扣除290萬元。“不只是稅務分局的工作人員會到企業做納稅輔導，稅務局紀檢部門的同志也會來督導，看各項稅費優惠政策落實得是否到位，辦稅繳費是否便利。”該公司財務負責人表示。



“推動經濟高質量發展，科技創新是重要實現路徑。企業的研發活動是科技創新成果向經濟效益、社會效益轉化的最後一個環節。對企業而言，科技創新需要投入大量人財物等資源，同時面臨一定風險。因此，科技創新尤其需要稅收政策的支持。”北京理工大學副教授韓燕認為，近年來我國支持企業創新的稅收政策不斷優化升級，政策落地扎實有力，激勵效果非常突出，體現了面向高質量發展精準施策。

