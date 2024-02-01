推動環保／銀行紛推獎賞　鼓勵派電子利是

中評社北京2月1日電／據大公報報導，為推動環保，今年多家銀行再度推出電子利是服務。同時為吸引客戶使用，銀行均推出特色電子利是封及抽獎優惠。其中，中銀香港聯乘人氣動畫品牌“奶龍”推出龍年電子利是，並設有8888元大抽獎、128元超市禮券等。匯豐PayMe用戶使用群組利是功能，向5位或以上的親友派發合計100元或以上，可獲8元PayMe折扣萬用券。花旗銀行設有大抽獎，最高金額達8888元，並送出過千份現金獎賞。



中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，隨著本地流動支付應用逐漸融入市民日常生活，電子支付愈趨普及，亦令電子利是愈來愈受歡迎。去年農曆新年期間，客戶透過BoC Pay及手機銀行派發電子利是總金額，較2022年錄得逾20%升幅，派發電子利是的客戶年齡層由16歲至90歲，當中派發最大封電子利是為10000元，更有單一客戶派發近150封電子利是。匯豐表示，去年新年期間PayMe用戶透過群組利是功能，派出逾530萬封電子利是，總值超過港幣8500萬元。花旗銀行表示，電子利是一直深受客戶歡迎，尤其年輕客戶，去年派發電子利是的客戶中，近60%屬25至40歲組別。



除了抽獎之外，匯豐同時推出“PayMe狂派利是”AR小遊戲，手機鏡頭掃描全港多個地點廣告牌上的活動二維碼，進入AR遊戲後，只要捕捉到喵大仙（PayMeow）即可搶PayMe開運利是，有機會獲取高達888元萬用券獎賞，領取後須於即日內於接收PayMe付款的商戶消費時使用。