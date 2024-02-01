智能的士咪錶可電子支付便利遊客

中評社北京2月1日電／據大公報報導，本港的士大部分只接受現金付款，經常被詬病付款方式落後，對習慣使用電子支付的遊客尤為不便。首個由本地研發的智能的士咪錶CabCab昨日宣布，下月率先在100輛新界及市區的士上安裝試用，最快4月接受電子支付，覆蓋支付寶、微信、信用卡、輕觸式NFC等，亦可接入海外錢包。智能的士咪錶推出初期，司機、乘客免收額外費用，但日後或需由乘客支付服務費。



營運商表示，目標今年第三季有1000輛的士配備智能咪錶，相信可以方便外國遊客，最終期望市場有三分一的士採用。／大公報記者 易曉彤



本地的士管理營運商Mobile Shop旗下品牌CabCab，聯同生產力促進局轄下的汽車科技研發中心，研發出首個獲政府認可的智能的士咪錶CabCab，可提供召喚服務、電子支付、電子收據及車隊管理等功能。CabCab首席執行長許健生表示，CabCab將提供電子收據等功能，將來的士司機接載乘客使用收費隧道、收費道路、收費區，或其他服務收費時，只需於CabCab上選取相應附加費用，系統即會自動計算車資，避免需經人手計算附加費而出現的人為錯誤情況，或濫收車資等問題。



運作初期免費 日後或須付費



CabCab會於第二季推出多種支付方式，項目的電子支付方案供應商俊盟國際主席及行政總裁勞俊傑說，新智能咪錶有助推動香港電子支付。運作初期不會收取司機和乘客任何費用，但系統研發花費過千萬元，營運亦需成本，後續或會向乘客收取服務費。乘客如以現金支付車資，則毋須繳付服務費。



CabCab董事總經理兼香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭說，通關以來，逾半訪港遊客來自內地，他們早已習慣使用電子支付，有外國遊客亦未必攜有足夠港幣搭的士，推出電子支付幫助旅客便捷乘搭的士。



他又說，雖然乘客或需承擔服務費，但有計劃以優惠券的方式向其提供回贈，如與不同商戶合作，乘客透過掃描的士收據上的二維碼領取商戶優惠券。而CabCab與傳統的士咪錶的不同之處，是提供更多電子化功能，能夠提升司機服務效率及質素。

