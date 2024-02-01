為港長治久安打下堅實基礎

中評社北京2月1日電／據大公報報導，多個社團表示，支持及歡迎特區政府盡快完成第23條本地立法，為香港的長治久安打下堅實基礎。



憲制責任 特區責無旁貸



香港僑界社團聯會表示，23條立法懲治的是極少數危害國家安全分子、保護的是商家利益、市民利益和香港整體利益。政府將充分尊重和保障人權，依法保障公民權利和自由，並按照香港及國際實際情況進行立法，與香港國安法達到有效銜接、完整管用的效果，同時具有一定前瞻性，讓香港社會在未來可以集中精力拼經濟，解決民生問題，令國內外投資者重拾對香港的信心，形成安全、穩定、有法律保障的社會新局面，為香港的長治久安打下堅實基礎，確保“一國兩制”的行穩致遠。



香港地產建設商會表示，發展的前提是有安全和穩定的環境，而法治則是良好營商環境的最大保障。落實基本法第23條立法，令法治得到進一步保障，有利於發揮香港特區普通法整體優勢和制度效能，有助締造安穩的社會環境，讓市民安居樂業，進一步構建安全和高效的營商環境。



商會表示，23條立法將令香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制更臻完善，社會穩定可以讓各界凝聚力量，共同推動經濟向前，為香港的持續發展努力。



香港法律專業人員協會表示，支持及歡迎特區政府盡快完成第23條本地立法，有助促進香港經濟發展和繁榮穩定。他表示，維護國家安全是香港的憲制責任，特區政府責無旁貸，有助進一步建設安全高效率的營商環境，增強本地及海外投資者信心。