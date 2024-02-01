﻿青年代表：全力配合做好宣傳

中評社北京2月1日電／據大公報報導，多位青年代表表示，23條本地立法不僅是履行本港的憲制責任，更是能夠真正滿足社會的切實需要，希望特區政府盡快推動立法。



香港政協青年聯會表示，作為愛國愛港的堅實力量，將全力支持特區政府盡快完成基本法23條立法工作，並會與社會各界積極向香港市民和國際社會做好宣傳和解說工作，抵制外部勢力的擾亂干預與造謠抹黑，確保立法工作的順利完成，確保香港維護國家安全的憲制和法律責任得到切實有效履行。



香港菁英會主席林智彬表示，全力支持23條立法工作，完全同意特首“必須做、盡快做”的提法。他認為，拖延26年的23條法律空缺終可補修，感到萬分振奮，相信有助香港更加穩定繁榮，定當積極和堅定配合特區政府工作。



香港青年協進會會長連洲傑表示，香港國安法的制定、頒行，令香港止暴制亂、重回正軌，但香港的國家安全隱患依然存在，既無專門維護國家安全的本地法例，也未能形成完善的維護國家安全制度體系。因此，23條本地立法不僅是履行本港的憲制責任，更是能夠真正滿足社會的切實需要。



全國青聯常委詹勝表示，“秦庭朗鏡，彰善癉惡，規矩准繩，激濁揚清”，23條立法是香港憲制責任，呼籲青年人理解立法的重要性和必要性，與社會各界攜手支持、配合特區政府早日完成立法工作。