中評社北京2月1日電／大據大公報報導，基本法第23條立法1月30日進入公眾咨詢階段。理不辯不明，針對坊間五大謬誤解讀，記者採訪法律界、勞工界、政界和商界的大律師、立法會議員、意見領袖等人，為大家正本清源，逐一釐清23條立法的本意。



（一）23條限制社團或個人不能同外國交流？



全國港澳研究會理事、香港基本法教育協會副會長、法學教授傅健慈：基本法和香港國安法保障了香港居民的人權自由，23條立法沒有限制社團或個人不能同外國交流，大原則是當涉及任何危害國家安全的行為和活動，便會受到法律合理的限制，這也符合國際慣例和標準。



執業大律師龔靜儀：基本法第23條禁止香港的政治組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫，但這絕對不會影響到香港社團或個人與外國團體的正常交流，但大前提是雙方的交流內容不涉及任何危及國家安全犯罪行為。



勞工界立法會議員梁子穎：23條立法是防止政治組織利用外國勢力干預國家主權。只要不涉及國家安全的問題下，都可以與國外組織自由交流，例如工會組織會常與國外人士探討勞工政策，共同建設人類文明共同體。



特首政策組專家組成員周伯展醫生：23條只是限制不能與外國政治組織勾結，危害國家安全，並非不可與外國人士交流。譬如我所在的醫學界，經常都需要與國外交流。



（二）23條會令市民在不知情的狀況下誤墮法網？



傅健慈：在23條立法咨詢期，特區政府應清晰向市民說明，23條立法符合國際慣例，符合香港實際情況，兼顧了人權自由和國家安全發展的需要，讓市民全面正確瞭解立法的背景、目的、立法基礎、條文內容等，以釋除社會上存在的不必要疑慮，市民毋須擔心誤墮法網。

