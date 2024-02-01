第七屆進博會推介會在悉尼舉辦

中評社北京2月1日電／據新華社報導，第七屆中國國際進口博覽會推介會30日在澳大利亞悉尼舉辦，中國駐悉尼總領事館代總領事王春生、國家會展中心（上海）有限責任公司總裁寧風、澳大利亞新南威爾士州投資局貿易部門負責人卡拉·蘭普等近200名中澳政商界人士出席。



王春生表示，中澳經貿合作已取得巨大成就，為兩國人民帶來了實實在在的福祉。進博會是中國主動向世界開放市場的重要舉措，是中國支持經濟全球化的務實行動，彰顯了中國推動高水平開放、推動構建開放型世界經濟的堅定決心。希望澳大利亞各級政府及企業積極參加進博會，促進對華合作，共享中國改革開放和經濟發展的紅利。



寧風在致辭時表示，第七屆進博會籌備工作正加快推進，已簽約展覽面積超過18萬平方米。中方願同澳大利亞各界共同努力，助力更多澳大利亞企業進入中國市場，收穫更多成果。



與會澳大利亞政府代表、企業家、商協會負責人紛紛表示，進博會是促進澳中經貿往來的重要窗口，相關行業機構和商協會組織企業參與進博會，能夠更好把握中國市場機遇。他們表示，期待與中國企業達成更多商業合作，推動雙方經貿高質量發展。



本次活動由中國國際進口博覽局、中國駐悉尼總領事館經濟商務處、國家會展中心（上海）有限責任公司、澳大利亞中國總商會悉尼分會、澳大利亞中國工商業委員會新南威爾士州分會共同主辦，中國銀行悉尼分行為支持單位。