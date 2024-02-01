23條舉證嚴謹　不會“送內地審

中評社北京2月1日電／據大公報報導，特區政府1月30日宣布啟動23條立法公眾咨詢，香港各界熱烈支持。特區政府昨日舉行三場解說會，向人大政協、金融界及新聞界代表講解咨詢文件內容。律政司副司長張國鈞和保安局局長鄧炳強隨後會見傳媒，就市民所關心的問題作出回應。



張國鈞強調，香港法院的定罪門檻不會改變，市民毋須擔心不小心或不覺意之下誤墮法網。鄧炳強表示，作為應變反駁隊隊長，已經留意到有人企圖散播虛假訊息，所謂“送到內地受審”等言論是完全虛假，為了恫嚇市民，應予以譴責和反駁。＼大公報記者 龔學鳴



就有人聲稱政府增加多項罪是為了更易入罪，張國鈞指出，普通法及香港國安法提及的法治原則會繼續適用，在香港法院的定罪門檻不會改變，控方必須在毫無合理疑點下證明被告人幹犯相關罪行，法庭方可將被告人定罪，而且咨詢文件建議的罪行，除了需要證明犯罪的行為外，也需要證明犯罪意圖，例如是明知故犯，因此市民毋須擔心會誤墮法網。



建立健全國安法律制度



張國鈞強調，立法建議絕對不是為了降低入罪門檻，只是為了全面落實基本法23條、全國人大“528決定”及香港國安法的要求，建立健全維護國家安全的法律制度及執行機制。



就有討論認為立法建議和香港國安法有部分內容或罪行有重復，將來會否對同一個人以幾條罪名起訴，張國鈞解釋，香港國安法第三章訂立的四類罪行，即分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，是針對2019年港版“顔色革命”中，最為突出的危害國家安全的行為和活動。而今次的目標，是處理其他危害國家安全的行動及活動。



張國鈞指出，在香港一直以來，一般而言若某項行為構成多於一項罪行，檢控機關可根據“檢控守則”及實際案情，選擇一項或多於一項合適的控罪，力求充分反映被告人的罪責，兼顧檢控效率和司法公義。在合理可行的情況下，控罪的數目應盡量減少。若法院裁定多於一項罪名成立，則需顧及“數罪並罰不能過重”的原則，考慮是否命令各項控罪的刑期同期、部分分期或完全分期執行。

