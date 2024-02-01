鄧勵會見西班牙離任駐華大使德斯卡亞

中評社北京2月1日電／據外交部網站報導，2024年1月31日，外交部副部長鄧勵會見即將離任的西班牙駐華大使德斯卡亞。



鄧勵積極評價德斯卡亞擔任駐華大使期間為中西關係發展所作貢獻，表示中方願同西班牙一道落實好兩國領導人共識，推動中西全面戰略夥伴關係取得新成果，促進中歐關係健康穩定發展。



德斯卡亞感謝中方為其在華履職提供便利，強調西班牙重視中國地位和影響，願深化同中方交流合作，在歐中之間發揮橋梁作用。