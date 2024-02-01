﻿負資產增加　金管局：貸款質素佳風險可控

中評社北京2月1日電／據大公報報導，本港樓市自2021年第四季展開跌浪，樓價至今累跌逾兩成，住宅按揭負資產數字也跳級而上。金管局最新調查顯示，截至第四季為止負資產升至超過2.5萬宗，創逾19年新高；涉及未償還按揭貸款高約達1313億元，更是20年新高。業界預計，樓市上半年有機會持續探底，預測負資產宗數將會超過3萬宗。金管局強調，貸款質素十分良好，銀行按揭業務風險可控。



樓價高位回落逾20%



金管局表示，上季負資產顯著上升，主要是因為住宅樓價於去年第三季按季下跌5.2%後，第四季再跌5.2%所致。個案主要涉及銀行職員的按揭及按揭保險計劃，相關按揭成數一般較高。其中，按保計劃對申請人的還款能力有嚴謹要求，故按保計劃拖欠比率衹有0.02%，比一般按揭拖欠比率（0.08%）更低，反映貸款質素十分良好，而銀行按揭業務承受的風險可控。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，據該行資料顯示，採用八成或以上按揭的買家比重有顯著增加。樓價已由高位回落逾20%，故2019年至2022年期間採用高成數按揭入市的業主，較大機會跌入負資產行列。他指出，由於負資產數字是滯後數字，加上現時銀行估價趨向審慎，一手貨尾積壓，發展商傾向以低價策略推售新盤，即使交投量或於上半年回穩，但樓價未必即時回升，上半年樓市或呈“價跌量升”的狀態，負資產個案仍有上升壓力，或超越三萬宗以上水平。



中原按揭董事總經理王美鳳表示，樓價已由2021年高位至今累跌約22%，令近年八成及九成按揭買家均列入負資產類別。她認為，金融市場仍然波動，首季樓市仍未走出悶局，市場亦關注2月底財政預算案會否“減辣”。若缺利好消息支持，樓價將持續下跌格局，負資產數字亦將進一步上升。