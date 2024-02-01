香港安穩　才有發展空間

中評社北京2月1日電／據大公報報導，“人的流向必然是針對安全和穩定的地方，例如我們看到有些地方不幸有戰役，看到當地的人民都向著一些他們認為安全穩定的地方流動，所以香港有安全穩定的地方、有安全穩定的環境，我相信是讓所有人向著香港流向的一個正面的重要元素。”行政長官李家超昨日在記者會上表示，香港國安法及23條確保了香港有一個安全和穩健的情況，讓任何人都可以在這裡很自由地發展經濟活動。特區政府會在咨詢期內舉辦多場咨詢，包括向外國領事、外國商會解說文件內容。他同時歡迎市民提供意見。



李家超其後在社交媒體發貼表示，特區政府制定的建議是綜合考慮了香港現時的法律、香港的實際情況和大量外國相關法律。咨詢文件說明了立法的憲制責任、原則、方式和詳細立法建議，包括修改一些現行法例、把一些普通法的罪行轉為成文法，以及制定一些新的罪行，文件羅列了外國的國家安全法律，幫助市民作參考和比較，以及介紹現行法律制度和執行機制的短板和不足。咨詢文件在保安局的網頁公布，亦於指定地點派發，歡迎市民在1月30日至2月28日的咨詢期內提供意見。



市民點贊 支持盡快立法



不少市民留言表示，支持盡快完成23條立法，保障香港繁榮穩定，全面發展建設美好香港！