黃載皓：重新檢視台灣大選的結果

中評社香港2月2日電（作者 黃載皓）台灣“總統”選舉於1月13日舉行，民進黨候選人賴清德獲勝。“2024年的全球大選年，台灣讓民主陣營取得了首場勝利”，這是韓國內外的主流說法。然而，這種親中的國民黨對親美民進黨之間中美代理戰爭框架，是一種高度二元對立的派系分析，在意義和闡釋上都有些過度。事實上，國民黨和民進黨都在不同程度上親美，區別在於強調與中國全面或部分合作。



賴清德的勝利是因為國民黨的差強人意和民眾黨的好於預期，而不是民進黨的做得很好。賴清德贏得了40.1%（558萬）的選票，領先於國民黨侯友宜的33.5%（467萬）和民眾黨柯文哲的26.6%（369萬）。40.1%的得票率遠低於四年前“總統”選舉中同屬一黨的現任領導人蔡英文贏得的57%（817萬）的得票率，但賴清德40.1%的得票率是由“無條件投票給民進黨”的人群的具體支持推動的，儘管蔡英文政權執政不佳，且賴個人存在違法行為和問題。



國民黨獲得的31%支持率與皮尤研究中心1月16日的調查相吻合，皮尤研究中心的調查顯示，67%的台灣人認為自己是台灣人，3%認為自己是中國人，28%同時認為自己是台灣人和中國人。31%可能是國民黨的基本支持層。即使國民黨在競選中表現出色，其在四年前大選中贏得的38.6%（552萬人）的支持率也可能是最高值。國民黨的根本問題在於“總統”候選人毫無準備、黨內領導層爭論不休、優柔寡斷，好在一位頗受歡迎的“副總統”候選人將其從第三名的位置上救了回來，這種政治環境是國民黨自身問題。



陳水扁時期，國民黨未能阻止台灣認同教育的加強；馬英九時期，國民黨未能修訂去台灣化的教科書。正是從那時起，學生成為了主要的選民，形成了傾斜的競爭環境。民眾黨贏得了比預期更多的選票，這要歸功於青年與中間選民的反國民黨立場和對房價飛漲的反政府情緒。

