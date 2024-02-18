中評鏡頭：長沙網紅文和友 穿越只需一秒鐘

長沙打卡網紅點——超級文和友（中評社 郭至君攝） 中評社長沙2月18日電（記者 郭至君）長沙文和友，很多人乍一聽不知是何物，但實際上，這是一座內有乾坤，還原了20世紀80年代的老長沙社區場景的建築大樓，現在，隨著遊客在社交媒體上的推廣，來長沙玩的遊客好像都已經形成了一種默契，那就是必須到文和友打個卡、吃一回特色小吃，才算來了長沙。



有趣的是，文和友的入口並不起眼，隱沒在一家現代的購物中心中，中評社記者完全是誤打誤撞才發現了這一片天地。走進超級文和友，霓虹招牌星羅密布，走過具有年代感的扶梯，老物件在新時空中一一登場，搪瓷缸、縫紉機、老磁帶、招貼畫……只一瞬間，就能從現代都市的氛圍裡“穿越”到上世紀80年代老長沙的市井氣息中。



長沙文和友共七層，裡面的一步一景都是精心布置，遊客隨便從哪一層進入都仿佛進入了時光隧道，裡面的每一個角落都生動還原了原汁原味的長沙老街道以及民居中的文化元素，外露的破舊樓道，復古感極強的招牌，每層樓排列著的四方桌和小矮凳，將整個老長沙市井社區呈現在了眼前。不僅如此，裡面還有非常多的長沙特色餐廳和小吃，臭豆腐、小龍蝦、糖油粑粑、豬油拌粉……伴隨著店主們熱情的吆喝和食客們不斷的點單，中評社記者仿佛感到自己就置身於80年代的老長沙社區中，與鄰里街坊一道開心地享用美食。特別值得一提的是，在這個復古的生活實景裡，文和友創造性的完成了兩列穿行整個空間的室內纜車，使得遊客的感受更加多元和動態。



在這裡，你能看到各種熱鬧、市井、放肆的百味人生，也可以沉浸式感受到老長沙的城市韵味與煙火氣息，體驗網紅長沙獨特的“爆款”。

