2月1日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京2月2日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌2月1日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是問答全文：



法新社記者：昨天有美國官員稱，他們已經破壞了一個針對美國公共基礎設施的中國黑客網絡。另外，美國聯邦調查局局長昨天表示，中國是世界上最大的黑客活動國家。請問外交部對此有何回應？



汪文斌：中國堅決反對並依法打擊任何形式的網絡攻擊。美方在缺乏有效證據的情況下妄下結論，對中國無端指責抹黑，極其不負責任，純屬混淆是非。中方對此堅決反對。



美國才是網絡攻擊的始作俑者和集大成者。美國網絡軍司令部公然將他國的關鍵基礎設施列為美國網絡攻擊的合法目標。去年以來，中國的網絡安全機構陸續發布報告，揭露了美國政府長期以來對中國關鍵基礎設施實施網絡攻擊的情況。這種不負責任的政策和做法將全球關鍵基礎設施置於巨大的風險之中。我們敦促美方停止在全球範圍內搞網絡竊密和攻擊，停止利用網絡安全問題抹黑他國。



彭博社記者：美國國防部將中國領先存儲芯片製造商長江存儲和人工智能企業曠視科技新增至涉嫌幫助中國軍方的企業清單。該清單此前還列入了華為、中芯國際等企業。外交部對此有何評論？



汪文斌：我們堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，破壞中美正常經貿合作。美方做法違背其一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，打擊外國企業在美投資經營信心，損害美國企業和投資者利益，終將反噬自身。



事實上，美國政府才是軍民融合政策的主要推手。美國軍民融合政策可以追溯到一戰前，美國防部在矽穀等科技重鎮設立辦公室，指導高科技企業加快技術“軍事化”“實戰化”。很多美國大型跨國公司都是“軍民融合體”，其經營範圍、產品類型跨越軍民領域。



我們敦促美方立即糾正上述歧視性做法，為中國企業經營提供公平、公正、非歧視環境。中國將繼續堅定維護本國企業正當合法權益。

