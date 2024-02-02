外交部：堅決反對美方泛化國家安全概念

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京2月2日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌2月1日在例行記者會上應詢表示，堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，破壞中美正常經貿合作。



有記者提問，美國國防部將中國領先存儲芯片製造商長江存儲和人工智能企業曠視科技新增至涉嫌幫助中國軍方的企業清單。該清單此前還列入了華為、中芯國際等企業。外交部對此有何評論？



汪文斌表示，我們堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，破壞中美正常經貿合作。美方做法違背其一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，打擊外國企業在美投資經營信心，損害美國企業和投資者利益，終將反噬自身。



汪文斌指出，事實上，美國政府才是軍民融合政策的主要推手。美國軍民融合政策可以追溯到一戰前，美國防部在矽穀等科技重鎮設立辦公室，指導高科技企業加快技術“軍事化”“實戰化”。很多美國大型跨國公司都是“軍民融合體”，其經營範圍、產品類型跨越軍民領域。



汪文斌強調，我們敦促美方立即糾正上述歧視性做法，為中國企業經營提供公平、公正、非歧視環境。中國將繼續堅定維護本國企業正當合法權益。



