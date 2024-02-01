選後算總帳　民進黨今開除50位違紀參選者

民進黨中評會主委賴瑞隆。（中評社 資料照） 中評社台北2月1日電（記者 黃筱筠）民進黨今日召開第9次中評會會議，針對2023年第11屆“立法委員”選舉違紀參選及退黨參選案、各縣市黨部違紀除名案，及2022年九合一違紀參選案、九合一違紀助選除名案等四項討論案，經會議討論後，全數無異議通過做出一致決議，將50位違紀人員予以除名開除黨籍，37位違紀人員予以停權一年處分，另有兩案經申訴決議再行調查下次會議處理。



中評會主委賴瑞隆強調，2024大選結束，也是面對“國家”新局勢的開始，期許所有人都應該以“國家”利益為重，違紀行為絕不容許，台灣面對政局變化，同志更應遵守黨章黨綱紀律，團結一致爭取人民支持，堅守清廉勤政愛鄉土的政黨價值，共同守護台灣的自由民主與和平繁榮。



賴瑞隆重申，中評會對於違紀行為絕不容許，所有人必須以台灣利益為重，民進黨員更應遵守黨章黨綱紀律，團結一致來守護台灣的最大利益。



賴瑞隆表示，依據民進黨紀律評議裁決條例第12條規定，“本黨黨員未經提名違紀參選者，應予除名處分”，第11屆“立法委員”選舉具黨員身分違紀參選者，中評委今日會中一致決議，一位參選人予以開除黨籍之除名處分。



除違紀參選除名處分外，中評會也決議，對未獲提名退黨參選者，依據民進黨公職候選人提名條例第9條第3項規定，“凡黨員未獲提名者，即使申請退黨而逕行參選，將來如再申請入黨，依照除名處分再申請入黨者之程序處理，始得辦理提名登記。”視同違紀參選除名處分，這次中評會也認定有退黨參選事實，3位參選人依規辦理開除黨籍。



另2022年九合一違紀參選第四類公職者以予除名處分共27位、2位以他黨參選者一併予以除名。另違紀參選第五類公職者，包括里長鄉鎮市民代表，考量基層經營特殊性，共37位予以停權一年之處分；九合一違紀助選除名案共7位予以除名，違紀除名案共10位予以除名，為維護黨紀，中評委會中一致決議，予以同意原處分。

