民進黨賀韓國瑜當選“立法院長”　盼持續改革

民進黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北2月1日電／第11屆“立法院長”選舉結果由中國國民黨韓國瑜成功當選。對此，民進黨表示，祝福韓國瑜擔任“立法院長”，並能夠持續改革的腳步，未來將由三黨共同承擔“國家”進步的責任。



“行政院”發言人林子倫1日表示，第十一屆“立法院”已選舉出韓國瑜委員為新任院長，院長陳建仁除恭賀此次選舉順利完成，也特別向韓國瑜表達祝賀之意。同時，現今國際形勢變化快速，全體人民對於“行政院”及“立法院”都有著高度期待，“行政院”未來也將秉持相同積極態度，致力與“立法院”溝通對話，回應社會各界建言，至盼兩院持續共同推動各項“福國利民”之法案與政策，打造一個更溫暖且堅韌的台灣。



民進黨指出，“立院”院長除了對內主持議事，對外更是代表最高民意機關的“國家”象徵，期許韓國瑜院長在未來接棒游錫堃前院長繼續精進“國會”外交，為台灣在國際上發聲，與台灣人民共同守護“主權”，發揚台灣國際地位。



民進黨指出，在過去8年裡，民進黨完成諸多歷史性的“國會”改革，包括民間團體長期呼籲的“國會”頻道，讓“國會”動態隨時供人民檢視；也完成“立法院”組織法的修法，規定“黨團協商”會議，全程錄音錄影，落實“國會”公開透明；以及開放“公民記者”進入採訪，大幅降低參訪“立法院”門檻，讓民間監督力量深入“國會”。期盼在新任院長的帶領下，“國會”能夠持續改革的腳步，各黨理性溝通、合作，不分朝野，一致為福國利民的法案共同努力。



