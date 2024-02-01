韓國瑜當選“立院”龍頭　許淑華盼助南投發展

南投縣長許淑華接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月1日電（記者 方敬為）中國國民黨不分區“立委”韓國瑜當選“立法院長”，與韓友好的國民黨南投縣長許淑華對此表示祝賀，很高興藍營這次票票入匭，不負眾望，相信韓國瑜未來定能以超然立場主持議事，她與韓院長有交情，期待未來在南投建設發展上，爭取官方資源能夠更順利。



第十一屆“立法院”1日舉行正副院長選舉，院長由韓國瑜當選，許淑華出席歲末媒體餐敘時受訪，面露燦笑表示，她個人非常開心，國民黨提名韓國瑜當不分區“立委”名單第1名，選後不負眾望，這次藍營團結票票入匭，符合支持者期待，讓韓當選“立法院長”，對國民黨而言是莫大勝利。



許淑華認為，以韓國瑜的性格，相信韓院長未來在主持議事時，一定會保持超然且全面性的立場，誠如先前拜訪民眾黨“立法院”黨團時，會讓民眾黨的委員充分表達意見，和諧的處理各項議事，絕非是採取政黨對抗的角度。



許淑華提到，她個人與韓國瑜有深厚交情，為了南投縣的建設發展，希望中部地區“立委”在各議題能相互團結合作，爭取預算建設偏鄉，消弭城鄉差距，像這次中部縣市聯合治理平台發揮成效，區域合縱連橫做議題設計，如近2天“行政院”核定台中捷運藍線、綠線延伸彰化，雖然橘線延伸南投仍積極向“中央”爭取中，不過未來在野黨在“立院”有席次優勢，大家聯合發聲，相信能讓“中央”更重視地方。