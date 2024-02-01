數字人民幣跨境試點將迎來新探索

中評社北京2月1日電／據新華社報導，中國人民銀行數字貨幣研究所與香港金融管理局將進一步深化數字人民幣跨境試點合作，探索基於數字人民幣的個人小額跨境匯款服務等，為內地和香港居民企業帶來更多便利。



據介紹，在中國人民銀行的指導下，中國人民銀行數字貨幣研究所與香港金管局於2020年底啟動數字人民幣跨境支付試點項目，涵蓋香港用戶兌換數字人民幣、數字人民幣錢包在兩地線下線上商家消費支付等數字人民幣使用場景。近日，中國人民銀行和香港金管局推出深化內地和香港金融合作的六項舉措，其中明確提出深化數字人民幣跨境試點。



記者瞭解到，在前期測試和驗證基礎上，中國人民銀行數字貨幣研究所與香港金管局將進一步深化試點合作。在前期參與驗證機構的基礎上，數字人民幣跨境試點近期將引入更多參與運營機構及香港本地銀行。目前相關機構已基本完成準備，將分批次面向公眾提供服務。



在拓寬服務主體和場景方面，中國人民銀行數字貨幣研究所相關人士介紹，將進一步便利香港居民開通和使用數字人民幣錢包，豐富香港居民可使用的數字人民幣錢包功能。同時，探索基於數字人民幣的個人小額跨境匯款服務，提升匯款服務效率。此外，發揮數字人民幣硬錢包和智能化服務優勢，提供更加符合香港居民習慣的產品服務和使用體驗。



中國人民銀行數字貨幣研究所表示，將推進數字人民幣和香港本地支付條碼互通工作，充分復用現有受理環境資源，降低商戶系統改造和投入成本，拓寬香港地區受理商戶範圍。在跨境電商、繳納學費等重點場景，有序推動兩地線上平台開通數字人民幣支付方式。