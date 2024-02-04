中評編譯：韓國政壇正在掀起“橙色革命”？

2023年12月27日下午，韓國執政黨國民力量黨前黨首首李俊錫在首爾蘆原區一家餐廳舉行記者會，就退出國民力量黨和今後的政治活動進行了說明。（照片來源：共同採訪團） 中評社香港2月4日電（記者 郭至君編譯）美國康奈爾大學法律與發展研究所所長、法學兼職教授Yong-Shik Lee日前在《外交學人》官網上撰文分析了韓國最年輕主要政治領袖李俊錫退出國民力量黨，另起爐灶成立“改革新黨”背後的意涵。他認為，李俊錫的創新舉措已經標誌著韓國政治的新發展，並將在即將到來的4月國會大選中留下印記。以下為文章編譯：



1月20日，韓國執政黨前黨首李俊錫及其支持者發起成立了一個名為“改革新黨”的新政黨。這個新政黨引起了全國公眾和媒體的強烈關注，數以百計的媒體報導和包括韓國前總理在內的政界要人出席啟動儀式就是證明。



李俊錫畢業於哈佛大學，自 2021 年夏天出人意料地當選為當時韓國最大的反對黨國民力量黨（PPP）黨魁以來，他所引發的新聞報導超過了韓國任何其他政治人物，年僅36歲的李俊錫成為韓國有史以來領導主要政黨的最年輕政治家。2021年6月當選黨魁後，李成功領導了國民力量黨的總統競選活動，其候選人尹錫悅成為2022年韓國的新總統。尹錫悅曾是政治局外人，但他以檢察總長的身份在一起政治敏感案件中反對韓國前政權的立場贏得了民眾的支持。李俊錫創新的政治競選手段不僅使尹錫悅在2022年3月舉行的韓國總統選舉中獲勝，還在2022年6月舉行的韓國地方選舉中取得了巨大成功。儘管取得了這些勝利，但眾所周知，新當選的尹錫悅對他懷有怨恨。代際文化差異和內部權力鬥爭導致他們在總統競選期間產生了尖銳的分歧。

