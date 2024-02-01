銀河系發現“老煙民”和“新生兒”恒星

中評社北京2月1日電／據新華社報導，刊發在最新一期英國《皇家天文學會月刊》的研究顯示，一個天文研究團隊首次發現了一批過去難以見到的恒星，其中包括靠近銀河系中心、綽號為“老煙民”的新型巨大老年恒星，以及數十顆“哭哭啼啼的新生兒”即正在爆發的罕見新生恒星。



在靠近銀河系中心，“老煙民”存在了許多年，看起來非常暗淡，甚至根本看不見。這顆天體會突然“噴出”大量“煙霧”，釋放出太陽系大小的塵埃和氣體雲。



研究人員通過光譜分析，與早期調查數據進行比較後得出的結論顯示，“老煙民”實際上是一種新型紅巨星。領導這一研究團隊的英國赫特福德郡大學教授菲利普·盧卡斯說，從老恒星噴射出的物質在元素的“生命周期”中發揮著關鍵作用，有助於形成下一代恒星和行星。



與此同時，隱藏在銀河系大量塵埃和氣體中的數十顆罕見的新生恒星，即原恒星正在經歷持續時間不等的極端爆發。



尋找罕見的新生恒星正是該團隊的主要目標。通過紅外光，研究人員發現了隱藏在可見光中的32顆罕見新生恒星。這些恒星所經歷的大多數爆發仍在進行中，這使天文研究者能夠首次分析大量這類神秘事件的演化過程——從其最初靜止狀態，到亮度峰值，再到衰退階段。



發現這些恒星並不容易。這是英國、智利、韓國、巴西、德國和意大利的天文研究者借助可見光和紅外巡天望遠鏡“維斯塔”（VISTA），在為期10年的調查中監測近十億顆恒星後的突破性發現。