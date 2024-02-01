過去6年國家財政科技支出年均增長6.4%

中評社北京2月1日電／據新華社報導，近年來，國家財政把科技作為財政支出的重點領域優先予以保障。2018年至2023年，財政科技支出從8327億元增長到10567億元，年均增長6.4%。



在當日舉行的國新辦發布會上，財政部副部長王東偉介紹，在財政支出保障有力的同時，財政部門還綜合運用稅收優惠、政府採購、資產管理、財政金融等政策工具，大力支持科技創新。



“2024年，財政部門將採取更加有力有效的舉措推動以科技創新引領現代化產業體系建設，大力發展新質生產力。”王東偉說，在政策取向上，將注重強化企業創新主體地位，注重發揮需求牽引作用，注重提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，注重激發科研人員活力。



他介紹，在激發科研人員活力方面，有兩個比較重要的改革試點，一是支持推進高校、科研院所薪酬制度改革試點，二是加快推進職務科技成果所有權或長期使用權改革試點，充分調動科研人員的積極性、創造力。



在經費使用上，要著力深化財政科技經費分配使用機制改革，著力做到“四強”：一是強基礎，加大基礎研究、應用基礎研究和前沿研究的投入力度；二是強攻關，大力支持保障打贏關鍵核心技術攻堅戰，支持布局一批國家科技重大項目；三是強力量，以國家實驗室、國家科研機構、高水平研究型大學、科技領軍企業為重點，支持強化國家戰略科技力量；四是強效能，加強項目、資金、人才、基地創新資源的統籌，全面加強績效管理。