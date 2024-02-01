國際科考隊成功采集西南極冰蓋下沉積物樣本

中評社北京2月1日電／據新華社報導，新西蘭南極局1月31日表示，由該機構研究人員等組成的國際科考隊成功鑽透580米厚的西南極冰蓋，采集到沉積物樣本，這將有助於研究南極冰蓋對全球氣候變化的反應和影響。



南極冰蓋是直接覆蓋在南極大陸上的冰體，分為東南極冰蓋和西南極冰蓋。測量南極冰蓋的變化情況，對於認識南極環境有重要意義。與完全覆蓋在陸地上的東南極冰蓋相比，西南極冰蓋有一部分位於海中，對氣候變化更為敏感。



來自英國帝國理工學院的科考隊成員蒂娜·範·德·弗利爾特說，西南極冰蓋目前正以“前所未有的速度”失去質量，它是地球上最容易受到氣候變暖影響的地區之一，“但我們不瞭解它將何時以多快的速度消融並導致全球海平面上升數米”。



來自新西蘭惠靈頓維多利亞大學的科考隊成員理查德·利維表示，采集到的沉積物樣本有望追溯到數十萬年前甚至數百萬年前，其中包含12.5萬年前的末次間冰期。在這一時期，地球平均溫度比工業化前高約1.5攝氏度，與現在的氣溫接近，有很大參考價值。沉積物樣本中的岩石序列將有助於人類更好瞭解南極冰蓋如何受到氣候變暖的影響。



據新西蘭南極局介紹，從2023年11月至今年1月，這支由27人組成的國際科考隊在距離新西蘭南極斯科特基地860公里外的營地開展作業。