陸改M503航線　陸委會：由航空小兩會溝通

陸委會副主委詹志宏。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月1日電（記者 鄭羿菲）大陸民航局日前宣布2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，陸委會副主委兼發言人詹志宏1日表示，此次陸方突然宣布取消M503航線偏置措施，沒有與我商量，但M503與台灣飛往金門、馬祖的民航航線接近，存在飛安風險，目前“我方”已透過航空小兩會表達關切飛安，希望彼此能溝通，目前管道是暢通的。



針對大陸國台辦指出“兩岸同屬一中，不存在‘海峽中線’”。詹志宏則表示，是否有“海峽中線”，大家存在心中，雖未經過兩岸協商，但過去半世紀以來，兩岸確實有緩衝地帶，對維持和平穩定的關係相當有幫助。



針對M503航線議題，陸委會曾在1月30日、1月31日連續2天發新聞稿說明，再加上2月1日的說明，已是連續3天針對M503航線發言。



大陸民航局1月30日宣布，2月1日起取消M503航線自北向南運行偏置措施，不再偏西飛航，並啟用W122、W123銜接航路由西向東飛行，也就是福建福州、廈門航班不再繞至北方航路，直接由西向東飛往貼近“海峽中線”的M503航線，以提升空域運作效率。M503航線距離“海峽中線”最近距離7.8公里。



陸委會1日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人詹志宏回應媒體相關提問。



詹志宏表示，2015年陸方就向ICAO申請開通M503航線，當年政府透過民航管道表達關切，這嚴重影響飛安，當年兩岸曾舉行多達5次的溝通對話，也是因為雙方溝通後考慮到對飛安有不良影響，陸方才同意M503往西偏一些，2018年陸方又有些更動，過去都有雙方溝通的經驗。



詹志宏說，此次陸方突然宣布取消M503偏置，沒有與我商量，僅透過航空小兩會告訴我相關措施並不合理，因M503與台灣飛往金門、馬祖的民航航線接近，存在飛安風險，如何避開飛安風險，讓旅客平安，這是我所關切的重點，因此才希望彼此溝通。目前“我方”已透過兩岸民航相關管道表達希望要溝通，管道是暢通的。沒有把旅客安全、飛行安全當一回事，這對“我政府”來說無法接受。

