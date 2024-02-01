讓陪診師這一新興職業有標準、更規範

中評社北京2月1日電／排隊、掛號、繳費、取報告……有這樣一群人，雖不是患者卻十分熟悉就醫流程，穿梭在各大醫院、奔波於科室之間，他們就是近年來興起的陪診師。



對於陪診師這個新名詞，很多人可能還相對陌生，但是也有不少人已經享受到其所帶來的便捷。父母生病，子女在外地，讓父母自己去醫院不放心，有陪診師便解了燃眉之急；前往大醫院就醫，對醫院的環境不熟悉，掛哪一科也不知道，陪診師一路隨行，便能大大提高效率……以上種種場景充分說明，陪診師的出現是應運而生，並且發展前景被看好。



雖說有前景，但眼下卻未必都是好風景。由於是新興職業，陪診師尚未被列入《中華人民共和國職業分類大典》，該職業還沒有相應的服務規範和標準，當眾人一擁而上都想要分一杯羹，有人樹口碑的同時，難免也有人在砸品牌。陪診師提供了服務，但是收費也不菲，對於一般家庭來說，看病的費用已經不少，再加上陪診師的費用，會不會是不能承受之重？在醫院謀生，為患者服務，按理說陪診師需要具有一定的醫學常識，絕不僅僅是跑跑腿那麼簡單，但是現在的陪診師隊伍良莠不齊，這就可能出現遇到突發狀況不知道怎麼辦、產生了糾紛不知道找誰管的情況。



不過，有問題屬於情理之中，任何新職業的出現，不可能一開始就被廣泛接受，也不會是一路走來都順風順水。陪診師作為新興職業，要想有效帶動就業，要想護航群眾健康，必然需要全社會共同給些“陽光”，盡快解決當前存在的問題，為其健康發展創造條件、保駕護航。



沒有標準，就要研究出台標準，這樣陪診師就有了明確的“門檻”，陪診師知道了自己要幹什麼、怎麼幹，消費者也能搞清楚自己該享受的服務有沒有享受到；收費的問題，可以嘗試根據各地實際劃定一個收費區間，也可以探索是不是能夠將陪診費用納入醫保，這樣患者的經濟壓力會小一點，錢也能夠花得更明白；陪診師隊伍魚龍混雜的情況，既需要患者用行動來投票，也需要監管部門加強監管，這樣好的就能留下並發展，壞的就將被淘汰和拋棄……



客觀地說，新興職業的發展是需要呵護的。每一個新興職業之所以能夠出現並成長，自然有其存在的合理性和生存的土壤。陪診師的出現與群眾的就醫需求密切相關，對於這一新興職業，我們不妨就給點“陽光”助其成長！



來源：南方網 作者：高永維