為養老服務高質量發展築牢人才之基

中評社北京2月1日電／1月30日，記者從民政部2024年第一季度例行新聞發布會上獲悉，民政部等12部門近日制定出台《關於加強養老服務人才隊伍建設的意見》，這是我國首個關於養老服務人才隊伍建設的綜合性政策文件。意見從拓寬人才來源渠道、提升人才素質能力、健全人才評價機制、重視人才使用管理、完善保障激勵措施等方面，進行全方位制度設計。（1月31日《北京青年報》）



養老服務事關百姓福祉。當前我國老年人口基數大，老齡化速度快，養老服務需求隨之快速增長、更加多元，對服務質量要求也越來越高。近年來，國家和地方加快推進養老服務人才隊伍建設，政策支持力度不斷加大，隊伍規模持續壯大，整體素質明顯提升。但與規模龐大的養老需求相比，我國養老服務人才隊伍還存在總量不足、專業化水平不高、待遇保障水平較低、流失率較高等問題，亟需進一步完善政策措施，加大推進力度。



《意見》提出，到2025年，以養老服務技能人才為重點的養老服務人才隊伍規模進一步壯大、素質穩步提升、結構持續優化，人才對養老服務高質量發展的引領支撐作用明顯增強；到2035年，支持養老服務人才發展的政策環境、行業環境、社會環境持續改善，養老服務人才培養、使用、評價、激勵制度機制更加成熟定型。建設一支規模適度、結構合理、德技兼備的養老服務人才隊伍，正是為養老服務高質量發展築牢人才之基。



拓寬人才來源渠道，著力在“廣納人才”上下功夫。養老服務並非簡單意義上的生活照顧，還需要具備一定的知識和技能，並對相關職業素養有較高要求。《意見》提出，加強養老服務領域就業創業支持，鼓勵多渠道多途徑吸引人才，支持跨行業跨領域人才流動，包括引導家政、物業、醫療等領域相關人才轉型從事養老護理及技術指導、技能培訓工作。這是破解現有隊伍專業化不足的有力舉措，有助於快速補上養老服務人才短板。



加強專業教育培養，著力在“培養人才”上下功夫。《意見》提出，大力發展養老服務職業教育，加強普通高校本科及以上層次養老服務人才培養，強化技術技能培訓，開展養老服務人才培訓提升行動。有關方面應制定具體的規劃和行動方案，如支持院校增設養老服務相關學科，擴大招生；推動院校與養老機構校企合作，開展“訂單式”培養和技能培訓；相關部門常態化開展養老從業人員培訓，鼓勵養老服務機構開展自主培訓等。

