北京進一步推進“組團式”教育幫扶工作

中評社北京2月1日電／據新華社報導，1月31日，北京市教育人才“組團式”幫扶工作座談會在首都師範大學舉辦，探討交流“組團式”教育幫扶工作。北京市教委一級巡視員王定東出席並發言。北京“組團式”援藏援疆援青援蒙教育領隊，援派西藏拉薩、新疆和田、青海玉樹、內蒙古國家鄉村振興重點幫扶縣以及支持雄安新區、廊坊北三縣辦學的“組團式”幫扶校長，北京援派教育人才代表，各區教委、首師大附中領導，以及市區教委相關部門負責同志共70餘人參加會議。



會上，和田北京海淀小學校長焦會泳、拉薩市北京實驗中學校長梁新、玉樹州第四民族高級中學校長徐春生、鄂倫春大楊樹第二中學校長張文勝、商都職業技術學校校長崔東光、北京八十中雄安容東分校校長胡友永等6位“組團式”幫扶校長代表結合不同援派方向，交流了一年來所做的工作及取得的成效。胡濱、張首文、趙延琦、李密龍等4名援派支教教師分別代表援藏、援疆、援青、援蒙四個方向分享了支教過程中的收穫與感受。東城區、懷柔區、順義區、大興區、首都示範大學附屬中學交流了教育幫扶工作的經驗做法，各區教委及各學校充分發揮大後方作用，為援派校長和支教教師提供最大限度的支持和保障。“事雖難，心堅則行。”焦會泳在發言時這樣說。



打造一支帶不走的教師隊伍，完善學校課程體系，提升學校管理水平，打造專業品牌……以“組團式”教育幫扶為平台，多年來北京幹部教師用心用情做好教育幫扶工作。“要通過我們搭建北京和商都的橋梁，把北京的教育資源輸送過去，培養當地能夠留得住、能勝任、敢擔當的師資隊伍。”商都職業技術學校校長崔東光介紹，在深入調研瞭解教師情況、上課情況後，學校實施“2＋1青藍工程”青年骨幹教師培養計劃、“京蒙協作，薪火相傳”班主任培養計劃，不斷提升教師的教育教學水平。“除了教師隊伍建設外，我們也積極支持受援學校內涵式發展。”北京援疆教育領隊付興鋒表示，會支持學校進行校園文化建設、社會實踐、交往交流等各方面工作，持續開展青少年築基工程，不斷提高受援學校治校辦學的現代化水平，促進學校的內涵式發展。



同時，北京幹部教師努力作為，不少受援校也發生了實實在在的變化。“兩輪教育幫扶，第一輪是幫扶了一所薄弱校，第二輪是幫扶一個新建校，經過一段時間我們能看到學校師生各方面的提高和精神面貌的變化。”北京八十中雄安容東分校校長胡友永表示，作為幫扶雄安的北京學校，要充分發揮北京學校的特有優勢，把先進的教育理念、課程體系、教師教育教學水平、課堂教學理念等帶過去，“兩所幫扶的學校都獲評了河北省示範性高中，我們要推動向以學生為中心轉變，不斷提升學生的綜合素養。”胡友永說。



據瞭解，黨的十八大以來，北京先後選派了九批902名援疆教師、六批299名援藏教師、八批47名援青教師，在新疆、西藏和青海開展“組團式”教育援助。2022年，北京承擔了內蒙古10個重點幫扶縣18所學校的幫扶任務，一次性選派了72名幹部教師。此外，為推進京津冀協同發展，在雄安新區布局“建三援四”、在廊坊開展合作辦學。目前，市級統籌“組團式”支援學校規模44所，涵蓋了幼兒園、小學、中學、高等院校、職業學校等各學段。其中，和田北京海淀小學、拉薩北京實驗中學、援助雄安“四校”等已經成長為輻射引領當地教育高質量發展的示範性學校。



“我們要逐步推動北京‘組團式’教育幫扶實現由‘輸血’向‘造血’、由單向供給向雙向協同、由交流交往向交心交融、由教育教學質量提升向高質量教育體系構建轉變。”王定東在發言中表示，下一步，要進一步提高政治站位，切實把思想和行動統一到中央的決策部署上來，不斷強化政治意識、首都意識、育人意識；要進一步探索實踐，不斷推動“組團式”教育幫扶提質增效、轉型升級，重點在鑄牢中華民族共同體意識、提升受援地教育發展內生動力、發揮智慧教育“倍增器”作用等方面下功夫；要進一步協同配合，形成北京“組團式”教育幫扶的強大合力，切實做到支持到位、管理到位、宣傳到位。



據瞭解，2024年，北京“組團式”援疆、援蒙教師將面臨輪換，也將迎來市屬高校支持和田學院、新疆工業學院（籌）建設新任務，豐台區職業教育中心學校、北京市一七一中學將分別在雄安新區、廊坊三河市啟動合作辦學，北京教育系統將扎實做好相關工作，平穩有序推進北京“組團式”教育幫扶工作。