以“四鏈融合”助力高質量發展

中評社北京2月1日電／推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合是黨的二十大報告關於“加快實施創新驅動發展戰略”的重要部署，也是推動產業鏈現代化的重要途徑。當前，要圍繞產業鏈部署創新鏈，圍繞創新鏈布局產業鏈，充分發揮資金鏈和人才鏈支撐作用，著力破除制約四鏈深度融合的體制機制障礙，切實提升產業基礎能力，培育產業生態主導型企業，促進產業鏈聯動發展，以“四鏈融合”助力構建更高質量、更有效率、更有韌性、更有競爭力的現代化產業鏈。



充分認識“四鏈融合”重要意義



為產業鏈現代化強化科技引領。擁有強大的創新能力是產業鏈現代化的重要標誌和實現路徑，衹有通過科技創新引領，才能推動產業體系不斷升級。“四鏈融合”有助於催生產業先進技術和關鍵核心技術，暢通科技成果產業化路徑，縮短科技成果產業化周期，降低科技成果產業化成本，使創新成果得到應有回報，從而激勵更多的科技創新投入，吸引更多人才從事科技創新，激發科技創新的強大動力，推動更多創新成果競相湧現並實現產業化，使產業鏈現代化的科技屬性進一步增強，大幅提升產業競爭力。



為產業鏈現代化提供要素支撐。科技和金融好比現代化產業發展的“任督二脈”，暢通“科技—產業—金融”循環，推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，是推動產業鏈現代化、保持產業體系先進性的重要途徑。同時，人力資本是知識積累和技術進步的源泉，技術積累及其外部性引起的規模收益遞增是經濟長期持續增長的主要動力，也是產業鏈現代化的關鍵要素。數據作為關鍵生產要素，和傳統意義上的資本、勞動、土地、企業家才能等要素匯聚成為現代產業的生成源泉。推動“四鏈融合”，需要擁有數量龐大、質量優良、結構合理、配置高效的科技、金融、人才、數據等優質要素，並且建立起要素之間的協同機制，優化要素配置，提升要素效率，如此才能為產業鏈現代化提供關鍵要素支撐。



為產業鏈現代化構築良好生態。通過“四鏈融合”，構築包含“政、產、學、研、金、服、用”各環節的創新創業共同體和產業集群公共服務綜合體，打造政府、企業、高校、科研院所、創新服務機構等主體高效協同，知識、技術、資金、人才、數據等要素集聚融通的產業創新生態，促進各類主體協同創新、融合發展，形成高效運轉的科創產業“加速器”“孵化器”“倍增器”，有助於促進產業基礎能力強化、運行模式優化、產業鏈控制力增強和治理能力提升。

