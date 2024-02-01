美聯儲不急於降息　紐約股市下跌

中評社香港2月1日電／受美聯儲公開市場委員會暗示不急於降息和近期大盤科技股下跌拖累，紐約股市三大股指1月31日顯著下挫。



新華社報導，截至當天收盤，道琼斯工業平均指數比前一交易日下跌317.01點，收于38150.30點，跌幅為0.82%；標準普爾500種股票指數下跌79.32點，收于4845.65點，跌幅為1.61%；納斯達克綜合指數下跌345.89點，收于15164.01點，跌幅為2.23%。



美聯儲公開市場委員會1月31日宣佈，維持聯邦基金利率目標區間在5.25%至5.5%不變。通脹雖在過去一年放緩，但依然處於高位。在通脹持續向2%的目標回落之前，降低聯邦基金利率目標區間並不合適。



與在2023年12月中旬議息會議上突出降息進展和降息可能性相比，美聯儲主席鮑威爾此次會上對降息的態度明顯慎重。他表示，開啟降息將是一個影響很大的決定，美聯儲要確保以可持續的方式降低通脹。“如果合適，我們準備在更長時間內維持聯邦基金利率不變。”



美國聯信銀行首席經濟學家比爾·亞當斯表示，美聯儲在2021年和2022年曾誤判通脹走向。當時，通脹持續上漲超出美聯儲意料。他說，美聯儲希望避免再犯同樣錯誤，要等到通脹降至接近目標時才會啟動降息。



芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具1月31日下午公佈的數據顯示，市場認為美聯儲3月份降息概率約為36%，低於前一日的約40%。



美國城堡證券利率交易全球負責人邁克爾·德帕斯表示，在基準預測情形下，美聯儲今年3月不會降息，除非有顯著的悲觀數據出現。



與此同時，多家科技大盤股下跌已經讓納指和標普500指數走低，市場人氣受到打壓。字母表公司股價1月31日顯著下跌7.5%，微軟公司股價下跌2.69%，超威半導體公司股價下跌2.54%。



另外，因2023年第四季度業績大幅惡化，曾在去年初銀行業危機中收購簽名銀行部分資產的紐約社區銀行股價當天暴跌37.67%。