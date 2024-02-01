快遞企業勿做綠色發展局外人

中評社北京2月1日電／近期，極兔速遞有限公司（下稱“極兔速遞”）因集裝袋重金屬超標問題，遭到了國家郵政局的行政約談。據瞭解，天津、內蒙古等地的極兔速遞所使用的集裝袋已多次被檢測出重金屬超標。在此次約談之前，極兔速遞已兩次被有關部門約談。



集裝袋大多用於網點和集運中心之間，以及各個集運中心之間，主要是分揀的時候用，一個袋子可以裝幾十個快遞。集裝袋重金屬超標對辛勤工作在一線的快遞小哥的健康是一種威脅。末端消費者雖然一般不會接觸到集裝袋，但或多或少也會受到一定影響。



如今物流行業發展迅猛，有關部門對物流快遞活動各環節造成的污染問題也越來越重視，近年來，不斷推進快遞包裝綠色轉型、完善相關體制機制的建立。此次極兔速遞被約談的背景是，國家市場監管總局近期批准發布了《快遞包裝重金屬與特定物質限量》的強制性國家標準，將於今年6月1日起實施。該標準是快遞包裝的首部強制性國家標準，明確禁止使用有毒有害快遞包裝。這個標準出台的目的是促使企業引進更多的綠色環保材料，降低集裝袋等對環境的影響。



快遞行業已經形成一個龐大的產業鏈，在快速發展的同時，也需要關注其中的問題和挑戰。快遞企業被屢屢曝光出來的環保材料不過關問題，反映出企業綠色發展的意識還不夠、投入還不足，沒有跟上時代的腳步。



事實上，影響快遞企業環保達標的也不止集裝袋一個指標，還有屢屢被人詬病的包裝膠帶紙、過度包裝等問題。長此以往，這個問題必將拖累企業乃至影響整個行業的發展速度。如何加強環保意識，這不單單是此次被約談企業存在的問題，而是整個快遞行業必須面對的課題。



妥善處理好快遞包裝問題，對節約資源、保護環境意義重大。扎實推進快遞包裝標準化、循環化、減量化、無害化，需要企業勇於承擔社會責任，加大綠色資金投入，管控有毒有害包裝，限制快遞過度包裝，推廣應用循環包裝。

