阿片類鎮痛創新藥富馬酸泰吉利定獲批上市

中評社北京2月1日電／據新華社報導，近日，江蘇恒瑞醫藥收到國家藥品監督管理局核准簽發的《藥品註冊證書》，批准公司自主研發的富馬酸泰吉利定注射液上市，用於治療腹部手術後中重度疼痛。



據中國術後急性疼痛流行病學及管理特點的多中心研究的結果顯示，手術後中度及重度疼痛的發生率達48.7%。作為中國首個自主研發的1類阿片類鎮痛創新藥，上述產品將為深受術後疼痛困擾的患者群體提供治療新方案。



據介紹，作為創新型國際化制藥企業，恒瑞醫藥一直秉承著“科技為本、為人類創造健康生活”的使命。除在腫瘤領域深耕，恒瑞醫藥還在代謝性疾病、自身免疫疾病、呼吸系統疾病、神經系統疾病、心血管疾病、感染疾病、血液疾病、疼痛管理、眼科等慢病領域持續發力，不斷豐富其創新藥布局。



在鎮痛麻醉領域，恒瑞醫藥聚焦未獲滿足的臨床需求積極布局研發管線，致力於為患者健康帶來新希望。此次富馬酸泰吉利定注射液的上市，標誌著公司在鎮痛麻醉領域上市的1類創新藥增至2款。此外，公司還有多個產品正在開展臨床試驗。



近年來，恒瑞醫藥正以越來越多的創新成果構建高質量發展新格局。目前，公司已在國內獲批上市的1類創新藥達16款、自研2類新藥達4款；還有80多個自主創新產品正在臨床開發，270多項臨床試驗在國內外開展。未來，恒瑞醫藥將繼續立足於民生需求，全力以赴加快創新藥的研發，致力於推出更多新藥、好藥，服務健康中國，惠及全球患者。