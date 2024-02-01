台北燈節邀上海　陸委會：行程照規矩守信用

陸委會副主委兼發言人詹志宏。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月1日電（記者 鄭羿菲）針對2024台北燈節即將在2月舉行，陸委會副主委兼發言人詹志宏1日表示，台北市政府已遞件申請，之後進入專案審理程序，相關行程只要按照規矩、守信用，都能臨時變更行程，不存在不人性的批評，大家都能進行交流活動。後續若有核准、如何進行，按慣例由北市府對外公布。



媒體問及陸生納入健保議題，詹志宏指出，陸生納保政策今天已上路，現今發出700多份健保卡，陸生在台總共有2000多人，但今年畢業有不少陸生要返鄉，因此沒想要納保。健保卡的模樣沒有另外安排，是一模一樣。在陸生運用健保制度過程中，陸委會會密切地與學校輔導老師聯繫，與“教育部”給予適當協助。



2024台北燈節將在2月2日至3月3日於西門町分階段盛大舉辦，燈區包含西門、中華路一段、北門三大展區，並以“龍躍光城”為主題展出。中國國民黨台北市長蔣萬安已表達，將照往例邀請上海方派團參加台北燈節。但傳出，由於民進黨賴清德勝選後，兩岸關係未來不確定性增加，上海今年決定降級派員，從上海台辦副主任的層級，降為上海台辦的處長參加。



陸委會1日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人詹志宏回應媒體相關提問。



詹志宏表示，所有來台參訪的各種事由的個人或團體，都會請他們提出來台行程安排，只要是法規所允許的，主管機關不會不准。但這是君子承諾，既然按照如此申請，就照這樣走，大家都好辦事。



詹志宏說，去年上海團來台參加2023台北燈節的個案，陸委會與北市府保持聯繫，也提醒若要變更行程可以，但需事先讓主管機關知道，有個守信的習慣，也曾變更過，不存在不人性的批評。只要懂規矩、守信用，大家都可以進行交流活動。