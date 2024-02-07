黃靖麟：民眾黨在“立院”如何才有力量？

宜蘭大學通識教育中心兼任副教授黃靖麟接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月7日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨8席“立委”成本屆“立法院”的關鍵少數。宜蘭大學通識教育中心兼任副教授黃靖麟接受中評社專訪分析，他倒認為，台灣的“憲政”制度下，小黨本就不易生存，民眾黨這8席“立委”未來若提不出重大且亮眼議案，並取得藍綠的支持的話，可能無法有太大的力量。



黃靖麟，中國文化大學政治學博士、挪威奧斯陸大學社會科學博士課程研究，歷任“國家政策發展協會”秘書長、台灣鄉土文化青年協會監事、南華大學國際暨大陸事務學系兼任助理教授、雲林科技大學科技法律研究所講師等。



黃靖麟表示，“立法院”共有8個委員會，民眾黨8席“立委”，一個委員會放一位“立委”，並沒有太大的力量。且這8人中，只有黃國昌當過“立委”，其他7人都是新科，而這些“立委”還有“2年條款”，只當2年“立委”，才剛熟悉“立院”，就準備要離開，甚至還要被派去選地方縣市首長做服務，那基本上，明年就準備要去競選了，難有特別作為。



黃靖麟說，民眾黨必須要提出亮眼的法案，並與藍綠好好協商，才能成為力量，否則這8票難有作為。因台灣的“憲政”、“國會”制度下，小黨本就生存不易，多是兩黨制衡、維持政治穩定。

