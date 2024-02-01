台中商銀董座挪10億公款豪奢度日　官方重懲

台“金管會主委”黃天牧。（中評社 資料照） 中評社台北2月1日電／台中商銀董座王貴鋒涉嫌挪用公款新台幣10億元，搭豪車租飛機等大手筆花費，台“金管會”1日處分出爐，處分台中銀行新台幣1200萬元，而該董事長王貴鋒停職董事職務3個月；另外並處調降台中銀保經300萬、台中銀保經董事長賴麗姿及總經理許銘仁每月薪資50%。



媒體報導，因為王貴鋒挪用公款風波，被罰的還包括了台中銀保經公司。“金管會”指出，發現子公司台中銀保經內部控制制度未能有效運作，有違反保險法相關規定及有礙健全經營之虞，依保險法第167條之3規定，核處限期1個月改正，裁罰300萬元，並調降董事長和總經理每月月薪50%，為期3個月。



“金管會”指出，是在對台中商銀金檢時發現，該行涉有租用航空器及高價公務車等交易決策不當與未完善建立及落實執行相關招標的內部作業程序、未依內部規定評估授信戶往來情形等多項缺失，顯示該行未完善建立及未確實執行內部控制制度，且未善盡對子公司管理，核有違反銀行法第45條之1第1項規定，並有礙健全經營之虞。



“金管會”也指出，子公司台中銀保險經紀公司與特定授信戶及其相關企業往來密切，支付該授信戶及其相關企業廣告費及航空器、公務車與招待所之租金總計已逾10億元，其中涉有租用航空器與高價公務車等交易決策不當及未完善建立與辦理相關招標內部作業程序、對授信戶辦理授信時，未依內部規定評估前揭相關企業之經濟實質關係與留存檢核紀錄，及該行未落實督導保經子公司等多項缺失。顯示該行未完善建立及未確實執行內部控制制度，核有違反銀行法第45條之1第1項規定，並有礙健全經營之虞。



對於相關被裁罰情節，“金管會”指出，其租用航空器及高價公務車的決策顯有不當，雖然該行聲稱為拓展海外業務，自2020年起租用航空器，13個月租金總計達1.04億元，期間均未使用，租用航空器的必要性之決策顯欠妥當，及2020年9月至2021年9月租用高價公務車提供禮賓接送服務，每月租金82萬元，租賃期間僅有2次客戶申請體驗，明顯不符成本效益。

