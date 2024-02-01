ECFA存續？陸委會：兩岸經貿應正常往來

陸委會副主委兼發言人詹志宏。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月1日電（記者 鄭羿菲）針對海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）會否存續，大陸國台辦表達“端視民進黨當局推行什麼樣的兩岸政策路線”。陸委會副主委兼發言人詹志宏1日表示，這是大陸長期對台施壓的手段之一，ECFA只是其中之一。兩岸經貿的正常往來，包括ECFA，是兩岸企業界、產業界互蒙其利的，大陸應要珍惜。



陸委會1日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人詹志宏回應媒體相關提問。



詹志宏表示，不是衹有ECFA了，多年來大陸利用各種手段、方法對台施壓，最典型的就是軍事施壓、在國際間對台參與國際活動的封殺，乃至最近這1、2年陸方利用兩岸經貿的相互依賴的現實，來對台進行經濟的施壓。



詹志宏說，這些都是大陸施壓的手段之一，ECFA只是其中之一，面對大陸常態性的施壓，我們都理解，但我們更體會到，兩岸經貿的正常往來，包括ECFA，是兩岸企業界、產業界互蒙其利的。



詹志宏指出，台灣產品為什麼要銷去中國大陸？且絕大部分是中間材，不是原始材料。這些都是大陸廠商所需要的，大陸利用這些中間材製造加工後，變成出口或是轉內銷的商品，對兩岸的產業界來說，是互蒙其利的。大陸不應該犧牲兩岸產業界的經營來作為政治施壓的手段，應該要珍惜。若要繼續這樣，無法樂觀大陸的企業經營環境可以轉好。