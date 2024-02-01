柯建銘祝賀韓國瑜江啟臣　期勉效法游錫堃

民進黨團總召柯建銘接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月1日電（記者 黃筱筠）民進黨在新“國會”喪失“立法院正副院長”，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘在選後受訪說，首先在這恭喜韓國瑜、江啟臣，以後“立法院”你們要承擔重大責任，希望秉持議事中立主持朝野協商，也了解前“院長”游錫堃對“國會”外交輝煌的成果，希望他們效法游在“國會”外交的努力，也希望新會期言所該言、做所該做。



今天投票預期結果跟之前一致嗎？他則說，票數差這麼多，就是如此。



柯建銘提到，新“國會”有期待也會關心，希望新文化展開朝野對話，對話代替對抗，未來很多法案、預算重大議題等需要互相協商，“立法院”能在“國家”重大事項展開，但未來攻防難免，這是大家未來要理性面對。



未來藍白是否有合作空間？柯建銘說，“立法院”在下周一下午3點會朝野協商開議日期，正式委員會2月或3月初展開，“一定有競合，光明磊落”。



媒體詢問以後是否會天天甲級動員？柯建銘說，他說過未來會競爭激烈，難免天天甲動，委員會、院會難免碰到。



游錫堃因為沒有當選院長請辭“立委”，是否只有他為了院長孤軍奮戰？柯建銘表示，第一時間聽到游請辭“立委”，心中難免難過，也尊重他的做法。



至於對新任“立法院長”韓國瑜的親中疑慮沒有消除？柯建銘表示，他剛剛休息有跟韓國瑜聊天，他們31年前就是同事，現在還是同事，當選“院長”恭喜，但“國家”立場不能喪失。