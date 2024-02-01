美聯儲今年首份利率決議出爐！何時降息？

來源：Wind（圖源：證券日報網） 中評社北京2月1日電／據證券日報報導，北京時間2月1日凌晨，美聯儲公布了2024年首份利率決議，宣布將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變，連續第四次“按兵不動”，符合此前市場預期。



值得注意的是，美聯儲本次發布的聲明與前一份利率決議聲明（2023年12月份發布）相比有較大變化，删除了此前的“為了將通脹率降低至2%，在確定可能需要進一步收緊貨幣政策的程度時，美聯儲將考慮貨幣政策的累積效應對經濟活動和通脹的滯後影響，以及經濟金融發展情況”等相關表述。美聯儲主席鮑威爾在當天的新聞發布會上也表示，聯邦基金利率很可能處於本輪緊縮周期的峰值。如果經濟發展與預期大體一致，美聯儲將開始調整政策力度。



國金證券首席經濟學家趙偉對《證券日報》記者表示，美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上的發言偏“鴿派”，繼續強化降息預期。在關於政策利率的表述上，1月份會議稱“很可能處於峰值”，而2023年12月份會議的表述是“很可能達到或接近峰值”。1月份美聯儲議息會議進一步確認加息周期或已結束。



同時，對於此次利率決議聲明出現的變化，趙偉進一步分析稱，風險方面，聲明删除了關於美國的銀行體系穩定性的表述，認為就業和通脹的風險更加平衡，經濟前景具有不確定性。在考慮貨幣政策轉向時，不再提及貨幣政策的累積效應和滯後效應，而是籠統地強調數據依賴、經濟不確定性和風險之間的平衡，這是在淡化“higherforlonger”（即更長時間維持更高利率）敘述。面對經濟前景的不確定性，不再保留進一步加息的可能性，而只是維持利率不變，即不會更高，只會更長。



雖然較為明確表示加息周期已結束，但鮑威爾在發布會上的表態也給此前市場的快速降息預期“潑冷水”，他表示，根據本次會議，聯邦公開市場委員會不太可能在3月份達到信心水平，並確定3月份是降息的時機。在鮑威爾表態後，美股尾盤也出現跳水，當日美股三大指數均收跌，其中納斯達克指數下跌2.23%，跌幅最大。



對於2024年美聯儲的降息節奏，東方金誠研究發展部分析師白雪在接受《證券日報》記者採訪時表示，美聯儲加息周期已基本結束，2024年美聯儲將大概率降息3次，累計降息幅度為75個基點，降息節奏並不連貫，可能在二季度先開啟“預防性降息”，下半年再降息2次。2024年美聯儲縮表還會持續一段時間，三季度開始，美聯儲可能放緩縮表，並在2025年一季度停止縮表。



白雪進一步分析，歷史上看，美聯儲曾多次在經濟走弱信號增多時選擇“預防性降息”，以防止經濟過快降溫。此外，預防式的降息能夠避免經濟超預期下滑，令美國降息周期更加平緩，從而使高利率可以維持相對更長時間，也有助於繼續遏制通脹反彈風險。



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