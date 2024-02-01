韓國瑜：謹守中立　尊重維護小黨權利

“立法院長”韓國瑜(右)宣誓就職後，接受媒體訪問。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月01日電（記者 俞敦平)第11屆“立法院長”韓國瑜在宣誓就職儀式後，針對“立法院”秘書長人選，韓國瑜表示，已經思考過“立法院”秘書長的人選，但還沒採取行動，也沒有面談過任何人。他強調，他一定要選擇一位優秀的秘書長，能夠協調各方、處理院務、幫助每一位“立委”的問政工作和後勤工作。他還說，秘書長的思維要能夠超越黨派，讓“立法院”所有的委員盡可能一團和氣。



韓國瑜也強調，他一定會謹守中立的原則，尊重並盡量維護小黨的權利。



有關賴清德在2024大選期間質疑他可能會帶領17個國民黨執政的縣市長訪問中國大陸，走入國台辦或中聯辦?韓國瑜表示，他沒有這樣的訪問計劃，並重申，他謹遵“中華民國”的“憲法”，扮演好“中華民國”“立法院院長”的責任。



韓國瑜呼籲，賴清德不要太過度緊張，也不要過度解讀他的立場。他說，他是“中華民國”的“立法院長”，僅遵守“中華民國”的“憲法”賦予他的權力與責任，盡量主持議事超然中立，讓“立法院”的權責能夠得以到最高程度的伸張，讓“立法院”所有的委員能夠符合廣大台灣人民的需求，一個嶄新的“國會”。



對於“國會”改革的承諾，韓國瑜表示，他會兌現國民黨提出的“國會”改革的承諾，也會考慮其他兩黨的“國會”改革訴求。他期盼從2024年的“立法院”開始，“立法院”是一個講理的地方，不再是一個講力氣跟暴力的地方。他也向113位“立委”喊話，全世界華人都在看台灣的民主，我們今天走到這一步是何其可貴，我們希望再也不要發生像過去那種動不動就暴力陽剛衝突的事情，大家都能坐下來好好談。



韓國瑜承諾，他一定會謹守中立的原則，尊重並盡量維護小黨的權利，也希望民進黨、民眾黨和無黨籍的“立委”，在論理的時候，都能夠以人民利益為最高福祉，千千萬萬不要像過去一些負面的印象繼續走下去。他說，這一點是他呼籲新“國會”大家共同來遵守的。

