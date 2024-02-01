【
大
中
小
】 【
打 印
】
去年查辦不正當競爭案件12496件！
http://www.CRNTT.com
2024-02-01 18:36:16
中評社北京2月1日電／據央視新聞報導，記者今天（2月1日）從全國價格監督檢查和反不正當競爭工作座談會上獲悉，2023年價格監督檢查和反不正當競爭取得新成效。全年，各級市場監管部門共檢查涉企收費單位7.9萬家，罰沒4.3億元，退還企業21.6億元，查辦各類不正當競爭案件12496件，罰沒金額5.82億元，為維護公平競爭市場秩序、激發經營主體活力、推動經濟回升向好作出了積極貢獻。
（來源：央視新聞）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
規範網絡不正當競爭行為
(2022-03-18 13:14:19)
“經營貸套利買房”迎最嚴監管
(2021-04-02 16:39:38)
市監管總局對唯品會不正當競爭行為作出處罰
(2021-02-08 15:24:14)
反對不正當競爭 推動高質量發展
(2021-01-15 09:21:47)
如何激發活力、規範市場秩序？
(2021-01-11 08:09:20)
市場監管總局：開展直播平台反不正當競爭執法
(2020-06-15 14:00:55)
王勇強調 全力維護市場秩序保障質量安全
(2020-05-10 12:56:20)
北京清理整頓人力資源市場秩序
(2020-05-08 09:49:26)
債券利率違約操作引關注 市場秩序待規範
(2020-04-24 10:07:54)
網評：操縱價格的壟斷行為是市場秩序之大害
(2020-04-20 15:40:40)