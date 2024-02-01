去年查辦不正當競爭案件12496件！

中評社北京2月1日電／據央視新聞報導，記者今天（2月1日）從全國價格監督檢查和反不正當競爭工作座談會上獲悉，2023年價格監督檢查和反不正當競爭取得新成效。全年，各級市場監管部門共檢查涉企收費單位7.9萬家，罰沒4.3億元，退還企業21.6億元，查辦各類不正當競爭案件12496件，罰沒金額5.82億元，為維護公平競爭市場秩序、激發經營主體活力、推動經濟回升向好作出了積極貢獻。



（來源：央視新聞）