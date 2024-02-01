北京市級機關第二批集中搬遷至城市副中心

中評社北京2月1日電／據新華社報導，記者1日從北京市機關事務管理局獲悉，北京市級機關第二批集中搬遷工作順利完成。35個部門，1萬餘名幹部職工全部遷入北京城市副中心。



據相關負責人介紹，北京市級機關第二批集中搬遷工作於2023年12月11日啟動，至2024年1月底結束。按照“平穩”和“節儉”的搬遷工作總要求，實現第二批市級機關集中、高效辦公，有效利舊辦公家具超過一半。為最大限度減輕交通壓力和對城市運行的影響，搬遷均安排在晚9點後的夜間進行。



規劃建設北京城市副中心，與河北雄安新區形成北京新的“兩翼”，是千年大計、國家大事。北京市牢牢牽住疏解非首都功能這個“牛鼻子”，推動京津冀協同發展。2019年，北京市級機關第一批35個部門、165家單位入駐北京城市副中心。近年來，北京中心城區功能疏解和人口轉移有序推進、優質資源要素加速匯集，北京城市副中心高水平建設發展不斷取得新實效。



相關負責人表示，隨著北京市級機關第二批集中搬遷工作的結束，除履行維護首都安全穩定、保障城市運行、帶有屬地管理職能和面向市民、企業、社會開展管理服務的單位外，其他北京市級機關均搬遷至北京城市副中心。



（來源：新華網客戶端）