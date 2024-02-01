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反對美方泛化國家安全概念無理打壓中國企業
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2024-02-01 18:35:43
中評社北京2月1日電／據央視新聞報導，外交部今天（1日）舉行例行記者會。
針對美國國防部更新中國軍事企業名單一事，外交部發言人汪文斌表示，我們堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，破壞中美正常經貿合作。我們敦促美方立即糾正上述歧視性做法，為中國企業經營提供公平、公正、非歧視的環境。中國將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益。
（來源：央視新聞）
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